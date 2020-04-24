ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

КИЕВ. 24 апреля. УНН. 23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники профессионально реагировали на каждый факт преступных действий врага. Прицельным огнем по позициям противника наши военнослужащие заставляли захватчиков немедленно прекращать провокационные обстрелы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.