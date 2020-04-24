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ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. 23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники профессионально реагировали на каждый факт преступных действий врага. Прицельным огнем по позициям противника наши военнослужащие заставляли захватчиков немедленно прекращать провокационные обстрелы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подавляющее большинство нарушений было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, где враг 13 раз обстрелял подразделения Объединенных сил.

  • Защитников Новомихайловка враг три раза обстрелял из гранатометов различных систем, вблизи Павлополь противник дважды применил крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, а по защитникам Марьинки выпустил 11 мин 82-го калибра.
  • Неподалеку Широкино украинские военные зафиксировали обстрел из 82 мм миномета и подствольных гранатометов.
  • По позициям вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и трижды у Старогнатовка российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

“Подразделения Объединенных сил хорошо изучили коварную тактику оккупантов, поэтому на все огневые попытки противника аргументировано отвечали из штатного вооружения”, — отметили военные.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вооруженные формирования Российской Федерации обратились к двум обстрелам.

  • Оккупанты из миномета калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Орехово, а из автоматических станковых гранатометов вели огонь по позициям наших защитников у Новозвановки.

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.

“За прошедшие сутки наши военнослужащие, надежно удерживая оборону, действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются”, — сообщили военнослужащие.

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С началом этого периода вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли наших защитников. По позициям в районе Орехово российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Павлополь — из минометов калибра 82 мм. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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