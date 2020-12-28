ООС: бойовики 13 разів порушили режим "тиші", є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Протягом поточної доби, 28 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано тринадцять порушень режиму припинення вогню. Більшість із них були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - повідомили у пресцентрі.
Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації неодноразово відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем. Для коригування вогню ворог застосував БПЛА, але оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання.
Поблизу населеного пункту Чермалик російсько-окупаційні війська застосували стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один наш воїн отримав поранення. Військовослужбовця було доправлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Ворожу вогневу активність було помічено й неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де противник кілька разів вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч з Південним збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. Поруч зі Світлодарськом противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Новоолександрівки – ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 27 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 обстрілів та один проліт БПЛА.