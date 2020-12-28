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ООС: боевики 13 раз нарушили режим "тишины", есть раненый

Киев • УНН

 • 11081 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 13 раз нарушили режим "тишины", есть раненый

"В течение текущих суток, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня. Большинство из них были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сообщили в пресс-центре.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня враг применил БПЛА, но оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование.

Вблизи населенного пункта Чермалык российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранения. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь врачей. Враждебная огневая активность была замечена и неподалеку Авдеевки и Марьинки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с Пивденным вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Рядом со Светлодарском противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А возле Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 27 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 обстрелов и один пролет БПЛА.

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