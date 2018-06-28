ООН закликала країни ЄС виробити узгоджену міграційну політику

Підкреслюється, що від початку 2018 року в Середземному морі загинули близько тисячі мігрантів і біженців, а загальне число прибулих до Старого Світу наблизилося до 42 тисяч осіб. “МОМ та УВКБ закликають Європейський союз використовувати можливість, надану самітом ЄС, для знаходження нових і єдиних підходів до ситуації із тими, хто прибуває Середземним морем”, — йдеться в заяві. “Критично важливими як ніколи” ці дві організації вважають “підтримку, співпрацю і солідарність” Євросоюзу з приймаючими біженців, що розвиваються.

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На думку МОМ та УВКБ, “новий підхід” до міграції зі боку ЄС потрібен, зокрема, для того, щоб “зробити більш передбачуваною і керованою” висадку врятованих у Середземному морі мігрантів зі судів у портах європейських країн. Така взаємодія “має будуватися на нинішньому співпраці між ЄС, ООН і Африканським союзом”, наголошується в документі.

Саміт ЄС збереться в Брюсселі, щоб у черговий раз спробувати врегулювати триває три роки міграційний криза. Це одна з найгостріших проблем ЄС, багато в чому стала причиною рішення Великої Британії вийти зі спільноти.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель після завершення екстреного саміту 16 з 28 країн ЄС з міграції заявив, що глави держав і урядів ЄС можуть досягти домовленості про посилення контролю зовнішніх кордонів Євросоюзу заради збереження Шенгену на саміті 28-29 червня.