ООН готова обговорити участь у закритті ядерного полігону КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. ООН готова обговорити можливість участі в операції по закриттю ядерного полігону в КНДР в якості спостерігача. Всесвітня організація може також надати допомогу в трансформації демілітаризованої зони на кордоні КНДР з Південною Кореєю, повідомили у вівторок в канцелярії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша за підсумками його телефонної розмови з президентом Республіки Корея Мун Чже Іном, передає УНН.
Південнокорейський лідер в ході бесіди попросив у ООН допомоги “в перевірці майбутнього закриття полігону для ядерних випробувань КНДР”, а також сприяння в “здійсненні угоди між КНДР і РК про трансформацію демілітаризованої зони в зону миру”, йдеться в повідомленні.
“Генеральний секретар підтвердив, що ООН повністю підтримує продовження міжкорейського діалогу, і в зв’язку з цим пообіцяв, що ООН готова обговорити можливі способи надання сприяння”, — відзначили в канцелярії адміністративного глави всесвітньої організації.
Як повідомляв УНН, Кім Чен Ин погодився зустрітися з Трампом на кордоні КНДР і Південної Кореї.