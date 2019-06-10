Омелян розраховує на фінансові репарації з боку Росії у відновленні Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Росія повинна допомогти фінансово Україні у відновленні об'єктів,які були зруйновані в Донецькій та Луганській областях унаслідок п’яти років російської війни. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в інтерв’ю “Голосу Америки”.
“Ми вважаємо, що Росія повинна заплатити за кожну краплину крові українців і за кожний грам металу, який був порізаний і вивезений з наших заводів”, - сказав Омелян.
Також, він зазначив, що Європейська Комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, вже виявила готовність сприяти відбудові інфраструктури на сході України.
Омелян, навів у приклад завод "Луганськтепловоз", який за його словами, був пограбований і вивезений росіянами.
Нагадаємо, Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну.