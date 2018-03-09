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Оливкова гілка: в сирійському Афріні "нейтралізували" понад три тисячі терористів

Оливкова гілка: в сирійському Афріні "нейтралізували" понад три тисячі терористів

Київ • УНН

 • 9409 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. З початку турецької антитерористичної операції “Оливкова гілка” в сирійському місті Афрін було знешкоджено 3194 терористів. Про це у п’ятницю заявили турецькі військові, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.

Турецькі збройні сили використовують термін "нейтралізовано" щодо терористів, захоплених мертвими або живими, або тих, хто здався під час операцій. Однак цей термін зазвичай використовується для терористів, які загинули під час операцій, зазначає видання.

Нагадаємо, Туреччина розпочала операцію "Оливкова гілка" 20 січня. До неї залучені сухопутні сили та авіація турецької армії. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, з початку операції турецькі війська та їхні союзники захопили 45 селищ в регіоні Афрін.

21 лютого військові загони, які підтримують президента Сирії Башара Асада, увійшли до курдського анклаву Афрін на півночі країни.

Військові також заявили, що "надзвичайно важливе значення" поширюється на те, щоб не завдати шкоди будь-яким цивільним особам.

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