Оливковая ветвь: в сирийском Африне "нейтрализовали" больше трех тысяч террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. С начала турецкой антитеррористической операции "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн было уничтожено 3194 террористов. Об этом в пятницу заявили турецкие военные, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
Турецкие вооруженные силы используют термин "нейтрализованы" в отношении террористов, захваченных мертвыми или живыми, или сдавшихся во время операций. Однако этот термин обычно используется для террористов, погибших во время операций, отмечает издание.
Напомним, Турция начала операцию "Оливковая ветвь" 20 января. К ней привлечены сухопутные силы и авиация турецкой армии. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, с начала операции турецкие войска и их союзники захватили 45 поселков в регионе Африн.
21 февраля военные отряды, которые поддерживают президента Сирии Башара Асада, вошли в курдского анклава Африн на севере страны.
Военные также заявили, что "чрезвычайно важное значение" распространяется на то, чтобы не нанести вред любым гражданским лицам.