Олімпійський чемпіон П.Сабалета став футболістом "Вест Хему"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Лондонський "Вест Хем" оголосив про підписання контракту з екс-захисником "Манчестер Сіті" Пабло Сабалетою, передає УНН з посиланням на сайт клубу зі Східного Лондона.
Угода між 32-річним аргентинцем і "молотобійцями" вступить у дію з 1 липня, і діятиме два роки.
"Я дуже радий, що став частиною такого великого клубу, як "Вест Хем". Сподіваюся, що всі ми отримаємо від цього задоволення", – розповів П.Сабалета.
Примітно, що "Манчестер Сіті" вирішив не продовжувати контракт з гравцем, який закінчився після закінчення сезону.
Зазначимо, що у нинішньому сезоні 32-річний футболіст провів за "Манчестер Сіті" 20 матчів у всіх турнірах, записавши в актив один гол і одну результативну передачу.
Зауважимо, що П.Сабалета виступав за "Сіті" в 2008-17 роках, провівши більше 200 поєдинків. У складі "городян" він став дворазовим чемпіоном Англії (2011/12, 2013/14).
Додамо, що у складі збірної Аргентини оборонець ставав олімпійським чемпіоном Пекіну (2008) та срібним призером чемпіонату світу-2014.
Як повідомляв УНН, "Манчестер Сіті" підписав півзахисника "Монако" Б.Сілву.