Олимпийский чемпион П.Сабалета стал футболистом "Вест Хэма"

Соглашение между 32-летним аргентинцем и "молотобойцами" вступит в силу с 1 июля, и будет действовать два года.

"Я очень рад, что стал частью такого великого клуба, как "Вест Хэм". Надеюсь, что все мы получим от этого удовольствие", - рассказал П.Сабалета.

Примечательно, что "Манчестер Сити" решил не продлевать контракт с игроком, который закончился после окончания сезона.

Отметим, что в нынешнем сезоне 32-летний футболист провел за "Манчестер Сити" 20 матчей во всех турнирах, записав в актив один гол и одну результативную передачу.

Заметим, что П.Сабалета выступал за "Сити" в 2008-17 годах, проведя более 200 поединков. В составе "горожан" он стал двукратным чемпионом Англии (2011/12, 2013/14).

Добавим, что в составе сборной Аргентины защитник становился олимпийским чемпионом Пекина (2008) и серебряным призером чемпионата мира-2014.

Как сообщал УНН, "Манчестер Сити" подписал полузащитника "Монако" Б.Силву.