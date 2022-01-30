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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Олігархам Путіна не вдасться сховатися: глава МЗС Британії напередодні візиту до Києва анонсувала нові санкції проти РФ

Олігархам Путіна не вдасться сховатися: глава МЗС Британії напередодні візиту до Києва анонсувала нові санкції проти РФ

Київ • УНН

 • 27807 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Британія розширить санкції проти РФ наступного тижня у зв'язку з ситуацією навколо України. Про це заявила глава МЗС Сполученого Королівства Ліз Трасс телеканалу Sky News, передає УНН.

Цитата

“На тижні ми представимо заходи щодо покращення санкційного законодавства. Ми збираємося розширити, щоб будь-яка компанія, що представляє інтерес для Кремля і російського режиму, могла потрапити під санкції. Олігархам Путіна та російським компаніям, які є опорою для російської держави, не вдасться сховатися”, — заявила Трасс.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідає регіон, куди входить Україна, та проведе телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним наступного тижня на тлі побоювань російського вторгнення.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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