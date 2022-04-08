Окупанти завдали удару по Новограду-Волинському: пошкоджено об'єкт інфраструктури

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"Наше місто зазнало ракетного удару й один з об'єктів інфраструктури був пошкоджений. Зазнали пошкоджень й транспортні засоби й ряд інших споруд", — розповів Боровець.

Він додав, що на об'єкті працює комісія, яка оцінює збитки від завданого ракетного удару.

Нагадаємо

Наприкінці березня протягом доби російські окупанти кілька разів завдали ракетного удару по Житомирщині.