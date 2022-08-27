Окупанти за сьогодні випустили понад 220 снарядів по Сумщині

Деталі

З 10 ранку до 10 вечора по прикордонних територіях області, зі сторони країни-агресора прилетіло понад 220 снарядів та мін.

Під обстрілом були території: Хотінської, Миропільської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Білопільської, Краснопільської громад.

У результаті обстрілу Новослобідської громади поранено двох людей - це члени однієї родини, міна прилетіла прямо в їх будинок. Пошкоджені в селі також приватні будинки та господарчі споруди. Поранено худобу.

Внаслідок обстрілу одного із сіл Білопільської громади пошкоджена повністю уся інфраструктура села. Сюди прилетіло близько півсотні мін, сталися пожежі у будівлях училища, школи, дитячого садка, пошти. Пошкоджені приватні будинки. Постраждалих, попередньо, немає.

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