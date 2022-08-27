Оккупанты за сегодня выпустили более 220 снарядов по Сумской области

Детали

С 10 утра до 10 вечера по приграничным территориям области, со стороны страны-агрессора прилетело более 220 снарядов и мин.

Под обстрелом были территории: Хотинской, Миропольской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Белопольской, Краснопольской общин.

В результате обстрела Новослободской общины ранены два человека - это члены одной семьи, мина прилетела прямо в их дом. Повреждены в деревне также частные дома и хозяйственные постройки. Ранен скот.

В результате обстрела одного из сел Белопольского общества повреждена полностью вся инфраструктура села. Сюда прилетели около полусотни мин, произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты. Повреждены частные дома. Пострадавших предварительно нет.

Напомним

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