Окупанти вкотре обстріляли акваторію Очаківської громади — Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про обстріли по акваторії Очаківської громади, передає УНН. Як зазначив голова ОВА, окупанти стріляли з РСЗВ.
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"Вчора, 17 грудня, з 13:20 та 15:49 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", — написав у своєму Telegram Віталій Кім.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Додамо
Окупанти в ніч проти 18 грудня обстріляли Нікопольський район. Поранень отримав 59-річний чоловік. Після обстежень лікарі відправили постраждалого додому.