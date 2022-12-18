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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16680 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти вкотре обстріляли акваторію Очаківської громади — Кім

Окупанти вкотре обстріляли акваторію Очаківської громади — Кім

Київ • УНН

 • 531865 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про обстріли по акваторії Очаківської громади, передає УНН. Як зазначив голова ОВА, окупанти стріляли з РСЗВ.

Цитата

"Вчора, 17 грудня, з 13:20 та 15:49 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", — написав у своєму Telegram Віталій Кім.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Додамо

Окупанти в ніч проти 18 грудня обстріляли Нікопольський район. Поранень отримав 59-річний чоловік. Після обстежень лікарі відправили постраждалого додому.

Українські Національні Новини

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