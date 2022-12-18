Оккупанты в очередной раз обстреляли акваторию Очаковской общины — Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил об обстрелах по акватории Очаковской общины, передает УНН. Как отметил председатель ОВА, оккупанты стреляли из РСЗО.
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"Вчера, 17 декабря, с 13:20 и 15:49 враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", — написал в своем Telegram Виталий Ким.
В г. Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Добавим
Оккупанты в ночь на 18 декабря обстреляли Никопольский район. Ранения получил 59-летний мужчина. После обследований врачи отправили пострадавшего домой.