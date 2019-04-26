Окупанти в ОРДЛО намагаються провести ротацію до травневих свят - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Командування бойовиків на Донбасі прискорило проведення чергової ротації передових підрозділів, які мають змінитись на бойових позиціях до початку травневих свят. Про це під час щоденного брифінгу повідомив представник прес-центру Міноборони України полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За інформацією ГУР МОУ, російське окупаційне командування прискорило проведення чергової ротації передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ та скоротило терміни прийому-передачі бойових позицій. У звʼязку з цим, підрозділи, які повинні до початку травневих свят цього року змінитися з бойових позицій, в авральному порядку усувають недоліки щодо інженерного обладнання. Зокрема, мінуються ділянки території, на яких згідно з наданими неправдивими звітами вже встановлені мінно-вибухові загородження", - розповів Мотузяник.
Окрім того, за наведеними даними розвідки, для спрощення процесу приймання мінометів та артилерійських систем, "прибулі по ротації російські військовослужбовці перевіряють їх справність стрільбою по позиціях Об’єднаних сил з подальшим наданням командуванню окупаційних військ неправдивих доповідей та вжиттям заходів з приховування фактів відкриття вогню".
Як повідомляв УНН, на Донбасі фіксується збільшення кількості ворожих розвідувальних груп для розвідки передових позицій підрозділів Об’єднаних сил.
Нагадаємо, в Об'єднаних силах посилено пильність, розвідку та бойову службу.