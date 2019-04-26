Окупанти в ОРДЛО намагаються провести ротацію до травневих свят - розвідка

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Командування бойовиків на Донбасі прискорило проведення чергової ротації передових підрозділів, які мають змінитись на бойових позиціях до початку травневих свят. Про це під час щоденного брифінгу повідомив представник прес-центру Міноборони України полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"За інформацією ГУР МОУ, російське окупаційне командування прискорило проведення чергової ротації передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ та скоротило терміни прийому-передачі бойових позицій. У звʼязку з цим, підрозділи, які повинні до початку травневих свят цього року змінитися з бойових позицій, в авральному порядку усувають недоліки щодо інженерного обладнання. Зокрема, мінуються ділянки території, на яких згідно з наданими неправдивими звітами вже встановлені мінно-вибухові загородження", - розповів Мотузяник.

Окрім того, за наведеними даними розвідки, для спрощення процесу приймання мінометів та артилерійських систем, "прибулі по ротації російські військовослужбовці перевіряють їх справність стрільбою по позиціях Об’єднаних сил з подальшим наданням командуванню окупаційних військ неправдивих доповідей та вжиттям заходів з приховування фактів відкриття вогню".

Як повідомляв УНН, на Донбасі фіксується збільшення кількості ворожих розвідувальних груп для розвідки передових позицій підрозділів Об’єднаних сил.

Нагадаємо, в Об'єднаних силах посилено пильність, розвідку та бойову службу.

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