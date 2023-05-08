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Окупанти протягом доби завдали 11 ракетних та 59 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Окупанти протягом доби завдали 11 ракетних та 59 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Протягом доби російські окупанти завдали 11 ракетних та 59 авіаційних ударів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

«Протягом цієї доби противник завдав 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

«На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено», - зазначається в повідомленні.

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