Оккупанты в течение суток нанесли 11 ракетных и 59 авиационных ударов по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В течение суток российские оккупанты нанесли 11 ракетных и 59 авиационных ударов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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«В течение этих суток противник нанес 11 ракетных, 59 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
"На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не выявлено", - отмечается в сообщении.
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