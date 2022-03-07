Окупанти пропонували заступнику Харківської ОДА здати місто: їх направили вслід за російським кораблем
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Окупанти запропонували заступнику Харківської обласної державної адміністрації Роману Семенусі здати місто та “не доводити до гуманітарної катастрофи”. Він відправив їх вслід за російським кораблем. Скріншот повідомлення заступник очільника ОДА опублікував у себе на Facebook, пише УНН.
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“Роман Сергеевич! Не доводите до гуманитарной катастрофы. Подумайте о своих гражданах и семьях. Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в Телеграм @Khen1945. Не позволяйте националистам прикрываться Вами”, - йдеться в опублікованому повідомленні.
У відповідь Роман Семенуха відправив адресата у слід за російським кораблем.
"Росіяни мені запропонували здатися))) Смішні якісь)) Перемога скоро!" - резюмував він.
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