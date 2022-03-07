Окупанти пропонували заступнику Харківської ОДА здати місто: їх направили вслід за російським кораблем

Цитата

“Роман Сергеевич! Не доводите до гуманитарной катастрофы. Подумайте о своих гражданах и семьях. Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в Телеграм @Khen1945. Не позволяйте националистам прикрываться Вами”, - йдеться в опублікованому повідомленні.

У відповідь Роман Семенуха відправив адресата у слід за російським кораблем.

"Росіяни мені запропонували здатися))) Смішні якісь)) Перемога скоро!" - резюмував він.

Додамо

У Херсоні російські диверсанти намагаються вмовити жителів здати місто.