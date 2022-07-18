Окупанти перекинули в Україну до 200 бійців спецназу для «полювання» на HIMARS - військовий експерт

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«Є інформація, що вони навіть перекинули сюди спецназ, до 200 осіб, причому спецназ екіпірований виключно західним екіпіруванням та озброєнням. Для заслання диверсійно-розвідувальних груп на нашу територію та саме полювання за реактивними системами залпового вогню, великокаліберними, великою дальністю. Тепер буде війна спецназів. Наш спецназ ліквідовуватиме ці групи, а ці групи намагатимуться полювати на наші території», - розповів Жданов.

Доповнення

Представник ГУР Вадим Скибицький зазначив, що метою HIMARS може стати військова техніка, яку росія перекидає з Криму на південь України.