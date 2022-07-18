Оккупанты перебросили в Украину до 200 бойцов спецназа для «охоты» на HIMARS - военный эксперт

Цитата

«Есть информация, что они даже перебросили сюда спецназ, до 200 человек, причем спецназ экипирован исключительно западной экипировкой и вооружением. Для засылки диверсионно-разведывательных груп на нашу территорию и именно охоты за реактивными системами залпового огня, крупнокалиберными, большой дальности. Теперь будет война спецназов. Наш спецназ будет ликвидировать эти группы, а эти группы будут пытаться охотиться на наши территории», - рассказал Жданов.

Дополнение

Представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что целью HIMARS может стать военная техника, которую россия перебрасывает из Крыма на юг Украины.