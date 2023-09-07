росіяни обстріляли чотири райони Харківщини: одна людина поранена, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Російські війська минулої доби з артилерії, мінометів, використовуючи бойові гелікоптери обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок ворожих атак одна людина отримала поранення, пошкоджені будинки, виникла пожежа. Про це повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Деталі
За словами Синєгубова, у с. Глушківка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані 25-річний цивільний чоловік.
Внаслідок обстрілу з бойового гелікоптера смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 9 приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди.
Через обстріл з гелікоптера с. Петропавлівка Куп'янського району сталася пожежа на полі.
У с. Сінельникове Чугуївського району обстрілами пошкоджено три будинки та господарчі споруди.
Доповнення
В районі села Норцівка Ізюмського району в Норцівському лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісників 25-ти та 29-ти років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Також біля с. Вільхуватка Куп'янського району на вибухонебезпечному пристрої підірвався цивільний автомобіль. Водій 59 років госпіталізований з вибуховим пораненням.
Додамо
5 вересня російські окупанти протягом обстріляли населені пункти чотирьох районів Харківської області. Пошкоджено будинок та приватне домоволодіння.