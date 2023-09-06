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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є пошкодження

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є пошкодження

Київ • УНН

 • 413847 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Російські окупанти протягом минулої доби обстріляли населені пункти чотирьох районів Харківської області. Пошкоджено будинок та приватне домоволодіння. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

«Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будинок», - написав Синєгубов у Telegram.
За його словами, у селі Чернещина Ізюмського району через ворожі обстріли горіла трава на відкритій території.

«У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, сталася масштабна лісова пожежа», - повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Доповнення

Російські окупанти сьогодні вранці обстріляли село у Харківській області касетними боєприпасами, є поранений чоловік.

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Українські Національні Новини

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