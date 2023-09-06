Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є пошкодження

Цитата

«Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будинок», - написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, у селі Чернещина Ізюмського району через ворожі обстріли горіла трава на відкритій території.

«У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, сталася масштабна лісова пожежа», - повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Доповнення

Російські окупанти сьогодні вранці обстріляли село у Харківській області касетними боєприпасами, є поранений чоловік.