Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Російські окупанти протягом минулої доби обстріляли населені пункти чотирьох районів Харківської області. Пошкоджено будинок та приватне домоволодіння. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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«Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будинок», - написав Синєгубов у Telegram.
За його словами, у селі Чернещина Ізюмського району через ворожі обстріли горіла трава на відкритій території.
«У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, сталася масштабна лісова пожежа», - повідомив Синєгубов.
Він зазначив, що за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Доповнення
Російські окупанти сьогодні вранці обстріляли село у Харківській області касетними боєприпасами, є поранений чоловік.