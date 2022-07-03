ОК "Південь": російські літаки атакували острів Зміїний

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"Продовжуючи демонстрацію "доброї волі", ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 нанесли два бомбові удари по острову Зміїному", - йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що в корабельному угрупованні ворожого флоту відбулись зміни. Відтепер Чорноморський флот налічує 3 ракетоносці, споряджені 24 крилатими ракетами та 2 великих десантних кораблі.

Нагадаємо

Угрупування "Південь" повідомило, що біля Чорнобаївки та Снігурівки знищено 2 склади боєприпасів.