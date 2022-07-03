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ОК "Південь": біля Чорнобаївки та Снігурівки знищено 2 склади боєприпасів

ОК "Південь": біля Чорнобаївки та Снігурівки знищено 2 склади боєприпасів

Київ • УНН

 • 161809 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило про знищення 29 рашистів, самохідної гаубиці "Мста-С", 2 самохідні крупнокаліберні гармати "Піон", ще 6 одиниць броньованої техніки. Також біля Чорнобаївки та Снігурівки знищено 2 склади боєприпасів Про це інформує УНН.

Деталі

Гідно приймаючи тактику ворога з посилення авіаційних ударів, нашими авіаторами нанесено 5 ударів літаками та гелікоптерами по двох складах боєприпасів та п’ятьох осередках скупчення ворожої сили в районах П'ятихаток, Високопілля, Дудчан та Центрального.

Наразі результати уточнюються, але вже відомо про знешкодження 29 рашистів, самохідної гаубиці "Мста-С", 2 самохідні крупнокаліберні гармати "Піон", ще 6 одиниць броньованої техніки.

На Миколаївщині ворог активізував повітряну розвідку, але готовність зреагувати на безпілотник у наших підрозділів відточена бездоганно: 3 із 3 повітряних шпигунів заземлено вщент.

Біля Чорнобаївки та Снігурівки знищено 2 склади боєприпасів. А поблизу Іванівки в якості бонусу захоплено 4 трофейних бойові машини піхоти.

В корабельному угрупованні ворожого флоту відбулись кількісно-якісні зміни: відтепер на варті 3 ракетоносці, споряджені 24 крилатими ракетами та 2 великі десантні кораблі.

Нагадаємо

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