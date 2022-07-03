ОК "Південь": біля Чорнобаївки та Снігурівки знищено 2 склади боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило про знищення 29 рашистів, самохідної гаубиці "Мста-С", 2 самохідні крупнокаліберні гармати "Піон", ще 6 одиниць броньованої техніки. Також біля Чорнобаївки та Снігурівки знищено 2 склади боєприпасів Про це інформує УНН.
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Гідно приймаючи тактику ворога з посилення авіаційних ударів, нашими авіаторами нанесено 5 ударів літаками та гелікоптерами по двох складах боєприпасів та п’ятьох осередках скупчення ворожої сили в районах П'ятихаток, Високопілля, Дудчан та Центрального.
Наразі результати уточнюються, але вже відомо про знешкодження 29 рашистів, самохідної гаубиці "Мста-С", 2 самохідні крупнокаліберні гармати "Піон", ще 6 одиниць броньованої техніки.
На Миколаївщині ворог активізував повітряну розвідку, але готовність зреагувати на безпілотник у наших підрозділів відточена бездоганно: 3 із 3 повітряних шпигунів заземлено вщент.
Біля Чорнобаївки та Снігурівки знищено 2 склади боєприпасів. А поблизу Іванівки в якості бонусу захоплено 4 трофейних бойові машини піхоти.
В корабельному угрупованні ворожого флоту відбулись кількісно-якісні зміни: відтепер на варті 3 ракетоносці, споряджені 24 крилатими ракетами та 2 великі десантні кораблі.
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