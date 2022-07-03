Окупанти запустили ракету, яка поцілила у базу відпочинку на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомляє, що окупанти запустили ракету, яка поцілила у базі відпочинку в Одеській області. Про це інформує УНН.
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Продовжуючи демонстрацію "доброї волі", ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдавати удару по острову Зміїному.
Згодом з винищувача Су-30 по Білгород-Дністровському району Одещини знов випущена ракета Х-31, яка поцілила у господарчу будівлю прибережної бази відпочинку.
Значних руйнувань та загорань не було. Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо
Окупанти 31 раз обстріляли Сумську область за попередню добу.