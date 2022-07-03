Оккупанты запустили ракету, которая попала в базу отдыха в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщает, что оккупанты запустили ракету, которая попала в базу отдыха в Одесской области. Об этом информирует УНН.
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Продолжая демонстрацию "доброй воли", вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 наносят удар по острову Змеиному.
Впоследствии из истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесской области вновь выпущена ракета Х-31, попавшая в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха.
Значительных разрушений и возгораний не было. Погибших и пострадавших нет.
Напомним
Оккупанты 31 раз обстреляли Сумскую область за предыдущие сутки.