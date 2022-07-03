ОК "Юг": возле Чернобаевки и Снегиревки уничтожены 2 склада боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило об уничтожении 29 рашистов, самоходной гаубицы "Мста-С", 2 самоходных крупнокалиберных орудий "Пион", еще 6 единиц бронированной техники. Также возле Чернобаевки и Снегиревки уничтожены 2 склада боеприпасов. Об этом информирует УНН.
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Достойно принимая тактику врага по усилению авиационных ударов, нашими авиаторами нанесено 5 ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти очагах скопления вражеской силы в районах Пятихаток, Высокополье, Дудчан и Центрального.
Сейчас результаты уточняются, но уже известно об обезвреживании 29 рашистов, самоходной гаубицы "Мста-С", 2 самоходных крупнокалиберных орудий "Пион", еще 6 единиц бронированной техники.
В Николаевской области враг активизировал воздушную разведку, но готовность среагировать на беспилотник у наших подразделений отточена безупречно: 3 из 3 воздушных шпиона заземлены до основания.
Возле Чернобаевки и Снегиревки уничтожены 2 склада боеприпасов. А вблизи Ивановки в качестве бонуса захвачены 4 трофейные боевые машины пехоты.
В корабельной группировке вражеского флота произошли количественно-качественные изменения: отныне на страже 3 ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами и 2 больших десантных корабля.
Напомним
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