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ОК "Юг": возле Чернобаевки и Снегиревки уничтожены 2 склада боеприпасов

Киев • УНН

 • 161807 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило об уничтожении 29 рашистов, самоходной гаубицы "Мста-С", 2 самоходных крупнокалиберных орудий "Пион", еще 6 единиц бронированной техники. Также возле Чернобаевки и Снегиревки уничтожены 2 склада боеприпасов. Об этом информирует УНН.

Подробности

Достойно принимая тактику врага по усилению авиационных ударов, нашими авиаторами нанесено 5 ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти очагах скопления вражеской силы в районах Пятихаток, Высокополье, Дудчан и Центрального.

Сейчас результаты уточняются, но уже известно об обезвреживании 29 рашистов, самоходной гаубицы "Мста-С", 2 самоходных крупнокалиберных орудий "Пион", еще 6 единиц бронированной техники.

В Николаевской области враг активизировал воздушную разведку, но готовность среагировать на беспилотник у наших подразделений отточена безупречно: 3 из 3 воздушных шпиона заземлены до основания.

Возле Чернобаевки и Снегиревки уничтожены 2 склада боеприпасов. А вблизи Ивановки в качестве бонуса захвачены 4 трофейные боевые машины пехоты.

В корабельной группировке вражеского флота произошли количественно-качественные изменения: отныне на страже 3 ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами и 2 больших десантных корабля.

Напомним

Оккупанты запустили ракету, которая попала в базу отдыха на Одесщине.

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