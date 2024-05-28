Оголосили переможців конкурсу бізнес-ідей "Роби своє". 80 проєктів-переможців обирали з-поміж 616 заявок з 15 областей України.

Серед грантоотримувачів: ветерани та члени їхніх родин, ВПО, власники релокованого бізнесу. Переможцями стали бізнеси з виготовлення іграшок ручної роботи та крафтових сирів, розвитку тепличного господарства та шокового заморожування ягід, перероблення продуктів бджільництва та екотуризму, надання естетичних медичних послуг і розведення раків. Деякі з цих проєктів масштабуються, деякі запускаються з нуля. На втілення всіх бізнес-ідей буде спрямовано близько 10 млн грн. Сума одного гранту – до 100 тис. грн.

Оксана Штепенко - переселенка з Лиману, завдяки "Роби своє" змогла відкрити чайну крамничку та випікати крафтовий хліб у Звенигородці на Черкащині.

"Справжній феномен цього конкурсу полягає в тому, що він є підтримкою для людей, які з усіх сил намагаються поставити на ноги свій бізнес, що постраждав через війну, або запустити власну справу в кризових умовах. Саме тому, крім фінансової підтримки, переможці конкурсу отримають від Фонду додаткові можливості: навчання, обмін досвідом, доступ до професійної бізнес-спільноти з усієї України. Так, попередніх переможців ми запрошуємо на важливі форуми й конференції, де ділимося власною експертизою; допомагаємо залучати додаткове фінансування; пропонуємо інші можливості від партнерів з великого бізнесу чи дружніх фондів. Ми формуємо власну стійку екосистему для розвитку локального бізнесу в Україні", – коментує Тетяна Волочай, директорка Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Цьогоріч однією з умов конкурсу було 100% співфінансування від заявника. Тобто на отримані 100 тис. грн переможець повинен вкласти у свою справу власні 100 тис. грн. У такий спосіб це продемонструє, що сам підприємець вірить у свій проєкт і готовий у нього інвестувати.

Микола Мальченко перевіз свій бізнес зі Слов’янська в Дніпро і планує далі його масштабувати завдяки конкурсу бізнес-ідей від БФ "МХП-Громаді"

"Щомісяця українські й іноземні фонди, великі бізнеси й меценати пропонують низку грантів. Однак, згідно з кількома опитуваннями, третина малих підприємців не знають, як і де шукати фінансування на власний бізнес. Саме тому щороку ми навчаємо та показуємо шлях для локальних сміливців вести свою справу. Щобільше, продовжуємо підтримувати навіть після освоєння грантових коштів. Адже розвиток МСБ в Україні – це розвиток громад та розвиток тих людей, які готові розвивати свою справу і брати за неї відповідальність", – Володимир Панченко, керівник відділу національних проєктів Благодійного фонду "МХП-Громаді".

У команді експертної ради цього року були Юрій Гладкий, засновник і СЕО бренд-маркетингової агенції Grape; Сергій Позняк, фінансовий та інвестиційний експерт з 20-річним досвідом, голова Асоціації підприємців-ветеранів АТО; Дмитро Зозуля, заступник голови правління з інвестиційної діяльності компанії МХП. Вони детально аналізували бізнес-ідеї та оцінювали їх з погляду життєстійкості, інноваційності, здатності до масштабування.

Юрій Гладкий: "Що відзначив для себе: не всі локальні підприємці вміють "грати" в додану вартість. Мало підприємців міркують категоріями брендів, потреб маркетингу, хоча мають для цього багато умов: від географічного розташування до справді інноваційної ідеї. Сьогодні формула "переробив і продав" не працює. Тому я, як маркетолог, шукав проєкти, які дійсно мають додану вартість для компанії, громади, для України. Такі, щоб перетворилися на велику історію. І, підтримуючи цю історію, можна було з гордістю додати лейбу "Made in Ukraine".

Сергій Позняк: "Я радий, що серед переможців були і члени сімей ветеранів, і самі ветерани-підприємці, що пішли на фронт. Адже ті хлопці й дівчата, які воюють і які залишили свій бізнес, мають розраховувати на його підтримку, коли повернуться. Знаково, що такі проєкти отримали одні з найвищих оцінок. Це підтверджує спроможність наших воїнів, які не просто ефективно працюють на фронті, а й те, що вони є рушійною силою економіки і відбудови нашої України".

Дмитро Зозуля: "МХП постійно розвивається, вже декілька років компанія активно трансформується. На цьому шляху ми вже накопичили величезний досвід, яким готові ділитися. Всі проєкти конкурсу "Роби своє" потрапили на радар інвестиційного напряму МХП. Ті, хто буде демонструвати успіхи, зможуть претендувати як на залучення додаткового фінансування від компанії, так і на експертну підтримку на шляху зростання. Ми зацікавлені в створенні навколо себе потужної бізнесової екосистеми. Чим більше успішних людей буде в країні, тим успішнішою буде Україна".

За понад 2 роки великої війни в Україні з'явилося майже 2 мільйони нових ФОПів і понад мільйон компаній. При цьому кількість новостворених компаній уп'ятеро перевищує чисельність тих, хто припинив свою діяльність. Організатори конкурсу бізнес-ідей "Роби своє" переконані: завдяки подібним конкурсам ця статистика демонструватиме позитивну динаміку.