Оголосили переможців конкурсу бізнес-ідей "Роби своє"

ukenru
09:57 • 3016 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 22611 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 51432 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 67174 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111125 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135331 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138424 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239345 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171130 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190205 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+13°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 39468 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 14802 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 44955 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 21502 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 25956 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239345 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360283 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375901 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291408 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364449 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59602 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76261 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87707 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170404 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172972 перегляди
Актуальне
Оголосили переможців конкурсу бізнес-ідей "Роби своє"

Оголосили переможців конкурсу бізнес-ідей "Роби своє"

Київ • УНН

 • 77174 перегляди

За результатами конкурсу бізнес-ідей "Роби своє" було визначено 80 проектів-переможців з 616 заявок з 15 регіонів України, серед яких були ветерани, ВПО та підприємці-переселенці.

Оголосили переможців конкурсу бізнес-ідей "Роби своє". 80 проєктів-переможців обирали з-поміж 616 заявок з 15 областей України.

Серед грантоотримувачів: ветерани та члени їхніх родин, ВПО, власники релокованого бізнесу. Переможцями стали бізнеси з виготовлення іграшок ручної роботи та крафтових сирів, розвитку тепличного господарства та шокового заморожування ягід, перероблення продуктів бджільництва та екотуризму, надання естетичних медичних послуг і розведення раків. Деякі з цих проєктів масштабуються, деякі запускаються з нуля. На втілення всіх бізнес-ідей буде спрямовано близько 10 млн грн. Сума одного гранту – до 100 тис. грн.

Image

Оксана Штепенко - переселенка з Лиману, завдяки "Роби своє" змогла відкрити чайну крамничку та випікати крафтовий хліб у Звенигородці на Черкащині. 

"Справжній феномен цього  конкурсу полягає в тому, що він є підтримкою для людей, які з усіх сил намагаються поставити на ноги свій бізнес, що постраждав через війну, або запустити власну справу в кризових умовах. Саме тому, крім фінансової підтримки, переможці конкурсу отримають від Фонду додаткові можливості: навчання, обмін досвідом, доступ до професійної бізнес-спільноти з усієї України. Так, попередніх переможців ми запрошуємо на важливі форуми й конференції, де ділимося власною експертизою; допомагаємо залучати додаткове фінансування; пропонуємо інші можливості від партнерів з великого бізнесу чи дружніх фондів. Ми формуємо власну стійку екосистему для розвитку локального бізнесу в Україні", – коментує Тетяна Волочай, директорка Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Цьогоріч однією з умов конкурсу було 100% співфінансування від заявника. Тобто на отримані 100 тис. грн переможець повинен вкласти у свою справу власні 100 тис. грн. У такий спосіб це продемонструє, що сам підприємець вірить у свій проєкт і готовий у нього інвестувати.

Image

Микола Мальченко перевіз свій бізнес зі Слов’янська в Дніпро і планує далі  його масштабувати завдяки конкурсу бізнес-ідей від БФ "МХП-Громаді" 

"Щомісяця українські й іноземні фонди, великі бізнеси й меценати пропонують низку грантів. Однак, згідно з кількома опитуваннями, третина малих підприємців не знають, як і де шукати фінансування на власний бізнес. Саме тому щороку ми навчаємо та показуємо шлях для локальних сміливців вести свою справу. Щобільше, продовжуємо підтримувати навіть після освоєння грантових коштів. Адже розвиток МСБ в Україні – це розвиток громад та розвиток тих людей, які готові розвивати свою справу і брати за неї відповідальність", – Володимир Панченко, керівник відділу національних проєктів Благодійного фонду "МХП-Громаді".

У команді експертної ради цього року були Юрій Гладкий, засновник і СЕО бренд-маркетингової агенції Grape; Сергій Позняк, фінансовий та інвестиційний експерт з 20-річним досвідом, голова Асоціації підприємців-ветеранів АТО; Дмитро Зозуля, заступник голови правління з інвестиційної діяльності компанії МХП. Вони детально аналізували бізнес-ідеї та оцінювали їх з погляду життєстійкості, інноваційності, здатності до масштабування. 

Юрій Гладкий: "Що відзначив для себе: не всі локальні підприємці вміють "грати" в додану вартість. Мало підприємців міркують категоріями брендів, потреб маркетингу, хоча мають для цього багато умов: від географічного розташування до справді інноваційної ідеї. Сьогодні формула "переробив і продав" не працює. Тому я, як маркетолог, шукав проєкти, які дійсно мають додану вартість для компанії, громади, для України. Такі, щоб перетворилися на велику історію. І, підтримуючи цю історію, можна було  з гордістю додати лейбу "Made in Ukraine". 

Сергій Позняк: "Я радий, що серед переможців були і члени сімей ветеранів, і самі ветерани-підприємці, що пішли на фронт. Адже ті хлопці й дівчата, які воюють і які залишили свій бізнес, мають розраховувати на його підтримку, коли повернуться. Знаково, що такі проєкти отримали одні з найвищих оцінок. Це підтверджує спроможність наших воїнів, які не просто ефективно працюють на фронті, а й те, що вони є рушійною силою економіки і відбудови нашої України". 

Дмитро Зозуля: "МХП постійно розвивається, вже декілька років компанія активно трансформується. На цьому шляху ми вже накопичили величезний досвід, яким готові ділитися. Всі проєкти конкурсу "Роби своє" потрапили на радар інвестиційного напряму МХП. Ті, хто буде демонструвати успіхи, зможуть претендувати як на залучення додаткового фінансування від компанії, так і на експертну підтримку на шляху зростання. Ми зацікавлені в створенні навколо себе потужної бізнесової екосистеми. Чим більше успішних людей буде в країні, тим успішнішою буде Україна".

За понад 2 роки великої війни в Україні з'явилося майже 2 мільйони нових ФОПів і понад мільйон компаній. При цьому кількість новостворених компаній уп'ятеро перевищує чисельність тих, хто припинив свою діяльність. Організатори конкурсу бізнес-ідей "Роби своє" переконані: завдяки подібним конкурсам ця статистика демонструватиме позитивну динаміку. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45