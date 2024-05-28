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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Объявили победителей конкурса бизнес-идей "Роби своє"

Объявили победителей конкурса бизнес-идей "Роби своє"

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 11:59  •  428 просмотра

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По результатам конкурса бизнес-идей "Роби своє" было определено 80 проектов-победителей из 616 заявок из 15 регионов Украины, среди которых были ветераны, ВПЛ и предприниматели-переселенцы.

Объявили победителей конкурса бизнес-идей "Роби своє". 80 проектов-победителей выбирали из 616 заявок из 15 областей Украины.

Среди грантополучателей: ветераны и члены их семей, ВПЛ, владельцы релокованого бизнеса. Победителями стали бизнесы по изготовлению игрушек ручной работы и крафтовых сыров, развитию тепличного хозяйства и шоковой заморозки ягод, переработке продуктов пчеловодства и экотуризма, предоставлению эстетических медицинских услуг и разведению раков. Некоторые из этих проектов масштабируются, некоторые запускаются с нуля. На воплощение всех бизнес-идей будет направлено около 10 млн грн. Сумма одного гранта - до 100 тыс. грн.

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Оксана Штепенко - переселенка из Лимана, благодаря "Роби своє" смогла открыть чайную лавку и выпекать крафтовый хлеб в Звенигородке Черкасской области. 

"Настоящий феномен этого конкурса заключается в том, что он является поддержкой для людей, которые изо всех сил пытаются поставить на ноги свой бизнес, пострадавший из-за войны, или запустить собственное дело в кризисных условиях. Именно поэтому, кроме финансовой поддержки, победители конкурса получат от Фонда дополнительные возможности: обучение, обмен опытом, доступ к профессиональному бизнес-сообществу со всей Украины. Так, предыдущих победителей мы приглашаем на важные форумы и конференции, где делимся собственной экспертизой; помогаем привлекать дополнительное финансирование; предлагаем другие возможности от партнеров из крупного бизнеса или дружественных фондов. Мы формируем собственную устойчивую экосистему для развития локального бизнеса в Украине", - комментирует Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда „МХП-Громаді".

В этом году одним из условий конкурса было 100% софинансирование от заявителя. То есть на полученные 100 тыс. грн победитель должен вложить в свое дело собственные 100 тыс. грн. Таким образом это продемонстрирует, что сам предприниматель верит в свой проект и готов в него инвестировать.

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Николай Мальченко перевез свой бизнес из Славянска в Днепр и планирует дальше  его масштабировать благодаря конкурсу бизнес-идей от БФ "МХП-Громаді" 

"Ежемесячно украинские и иностранные фонды, крупные бизнесы и меценаты предлагают ряд грантов. Однако, согласно нескольким опросам, треть малых предпринимателей не знают, как и где искать финансирование на собственный бизнес. Именно поэтому ежегодно мы обучаем и показываем путь для локальных смельчаков вести свое дело. Более того, продолжаем поддерживать даже после освоения грантовых средств. Ведь развитие МСБ в Украине - это развитие общин и развитие тех людей, которые готовы развивать свое дело и брать за него ответственность", - Владимир Панченко, руководитель отдела национальных проектов Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

В команде экспертного совета в этом году были Юрий Гладкий, основатель и СЕО бренд-маркетингового агентства Grape; Сергей Позняк, финансовый и инвестиционный эксперт с 20-летним опытом, председатель Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО; Дмитрий Зозуля, заместитель председателя правления по инвестиционной деятельности компании МХП. Они детально анализировали бизнес-идеи и оценивали их с точки зрения жизнестойкости, инновационности, способности к масштабированию. 

Юрий Гладкий: "Что отметил для себя: не все локальные предприниматели умеют "играть" в добавленную стоимость. Мало предпринимателей рассуждают категориями брендов, потребностей маркетинга, хотя имеют для этого много условий: от географического расположения до действительно инновационной идеи. Сегодня формула "переделал и продал" не работает. Поэтому я, как маркетолог, искал проекты, которые действительно имеют добавленную стоимость для компании, общества, для Украины. Такие, чтобы превратились в большую историю. И, поддерживая эту историю, можно было  с гордостью добавить лейбу "Made in Ukraine". 

Сергей Позняк: "Я рад, что среди победителей были и члены семей ветеранов, и сами ветераны-предприниматели, ушедшие на фронт. Ведь те ребята, которые воюют и которые оставили свой бизнес, должны рассчитывать на его поддержку, когда вернутся. Знаково, что такие проекты получили одни из самых высоких оценок. Это подтверждает способность наших воинов, которые не просто эффективно работают на фронте, но и то, что они являются движущей силой экономики и восстановления нашей Украины". 

Дмитрий Зозуля: "МХП постоянно развивается, уже несколько лет компания активно трансформируется. На этом пути мы уже накопили огромный опыт, которым готовы делиться. Все проекты конкурса "Роби своє" попали на радар инвестиционного направления МХП. Те, кто будет демонстрировать успехи, смогут претендовать как на привлечение дополнительного финансирования от компании, так и на экспертную поддержку на пути роста. Мы заинтересованы в создании вокруг себя мощной бизнес-экосистемы. Чем больше успешных людей будет в стране, тем успешнее будет Украина".

За более чем 2 года большой войны в Украине появилось почти 2 миллиона новых ФОПов и более миллиона компаний. При этом количество вновь созданных компаний в пять раз превышает численность тех, кто прекратил свою деятельность. Организаторы конкурса бизнес-идей "Роби своє" убеждены: благодаря подобным конкурсам эта статистика будет демонстрировать положительную динамику. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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