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Оголошено переможців премії Гільдії кіноакторів-2017 - фоторепортаж

Оголошено переможців премії Гільдії кіноакторів-2017 - фоторепортаж

Київ • УНН

 • 21685 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. В Лос-Анжелесі, США, пройшла церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал Time.

За версією Гільдії кіноакторів, кращою акторкою стала Емма Стоун, яка зіграла роль Мії в фільмі "Ла-Ла-Ленд". У свою чергу, кращим актором став актор Дензел Вашингтон, який отримав статуетку за роль Троя Максона в драмі "Огорожі".

Премією за кращий акторський склад отримала команда серіалу "Дуже дивні речі", хоча більшість прогнозів кінокритиків, ЗМІ та аматорів кіно впевнено говорили про перемогу Ігри престолів.

"Ця нагорода від вас. Від тих, хто приймає своє ремесло всерйоз і щиро вірить, як і я, що велика акторська гра може змінити світ. Це заклик до наших побратимів по зброї, які через мистецтво рухаються проти страху і егоцентризму, через ремесло виховують більш чуйне і розуміє суспільство, розкриваючи їм таємні істини. Ми всі єдині, тому що всі ми люди і ми разом в цьому жахливому, хворобливому, радісному, чудовому і таємничому подорож під назвою бути живим", - заявив зі сцени під час своїй переможній промови один з головних героїв серіалу, Девід Харбор.

The SAG Awards:
Actors standing up for other actors. #sagawards pic.twitter.com/gdVdqySW3I

— SAG Awards® (@SAGawards) 30 січня 2017 р.

Але найбільшу хвилю захоплення користувачі соціальних мереж підняли завдяки незвичайній і емоційній реакції головної акторки серіалу, Вайнони Райдер. Як точно помічають деякі користувачі Твіттера, на її обличчі можна простежити купу різноманітних емоцій.

That speech + Winona's face = what I needed tonight #sagawards pic.twitter.com/op4KbA1DIT

— Michelle Collins (@michcoll) 30 січня 2017 р.

Загалом повний список переможців в різних номінаціях виглядає так:

Найкращий акторський склад - Приховані фігури
Кращий актор - Дензел Вашингтон, Огорожі
Краща актриса - Емма Стоун, Ла-Ла Ленд
Краща жіноча роль другого плану - Віола Девіс, Огорожі
Краща чоловіча роль другого плану - Махершал Алі, Місячне світло
Найкращий акторський склад (комедійний серіал) - Помаранчевий - хіт сезону
Найкращий акторський склад (драматичний серіал) - Дуже дивні справи
Краща команда каскадерів (фільм) - З міркувань совісті
Краща команда каскадерів (серіал) - Гра престолів
Кращий актор в серіалі або міні-фільмі - Брайан Кренстон, До самого кінця
Краща чоловіча роль другого плану в серіалі або міні-фільмі - Джон Літгоу, Корона
Краща жіноча роль другого плану в серіалі або міні-фільмі - Клер Фой, Корона
Краща чоловіча роль у комедійному серіалі - Вільям Х. Мейсі, Безстидники
Краща жіноча роль у комедійному серіалі - Джулія Луї-Дрейфус, Віце-президент
Краща актриса в серіалі або міні-фільмі - Сара Полсон, Американська історія злочинів: Народ проти О. Джей. Сімпсона

Довідка УНН: Премія Гільдії кіноакторів - це американська кінопремія, присуджується Гільдією кіноакторів США з 1995 року за кінофільми й телевізійні серіали. Премія є однією з найпрестижніших у світі кіноіндустрії.

Як повідомляв УНН, Д.Трампа розкритикували на врученні премії Гільдії кіноакторів США.

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