Объявлен победителей премии Гильдии киноактеров-2017 - фоторепортаж
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Лос-Анджелесе, США, прошла церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнал Time.
По версии Гильдии киноактеров, лучшей актрисой стала Эмма Стоун, сыгравшая роль Мии в фильме "Ла-Ла-Ленд". В свою очередь, лучшим актером стал актер Дензел Вашингтон, получивший статуэтку за роль Троя Максона в драме "Ограждения".
Премией за лучший актерский состав получила команда сериала "Очень странные вещи", хотя большинство прогнозов кинокритиков, СМИ и любителей кино уверенно говорили о победе Игры престолов.
"Эта награда от вас. От тех, кто принимает свое ремесло всерьез и искренне верит, как и я, что большая актерская игра может изменить мир. Это призыв к нашим собратьям по оружию, которые через искусство движутся против страха и эгоцентризма, через ремесло воспитывают более чуткое и понимающие общество, раскрывая им тайные истины. Мы все едины, потому что все мы люди и мы вместе в этом ужасном, болезненном, радостном, замечательном и таинственном путешествии под названием быть живым ", - заявил со сцены во время своей победной речи один из главных героев сериала, Дэвид Харбор.
The SAG Awards:
Actors standing up for other actors. #sagawards pic.twitter.com/gdVdqySW3I
Но самую большую волну восхищения пользователи социальных сетей подняли благодаря необычной и эмоциональной реакции главной актрисы сериала, Вайноны Райдер. Как точно замечают некоторые пользователи Твиттера, на ее лице можно проследить кучу разнообразных эмоций.
That speech + Winona's face = what I needed tonight #sagawards pic.twitter.com/op4KbA1DIT- Michelle Collins (@michcoll) 30 января 2017
В общем полный список победителей в различных номинациях выглядит так:
Лучший актерский состав - Скрытые фигуры
Лучший актер - Дензел Вашингтон, Ограждения
Лучшая актриса - Эмма Стоун, Ла-Ла Ленд
Лучшая женская роль второго плана - Виола Дэвис, Ограждения
Лучшая мужская роль второго плана - Махершал Али, Лунный свет
Лучший актерский состав (комедийный сериал) - Оранжевый - хит сезона
Лучший актерский состав (драматический сериал) - Очень странные дела
Лучшая команда каскадеров (фильм) - В целях совести
Лучшая команда каскадеров (сериал) - Игра престолов
Лучший актер в сериале или мини-фильме - Брайан Крэнстон, До самого конца
Лучшая мужская роль второго плана в сериале или мини-фильме - Джон Литгоу, Корона
Лучшая женская роль второго плана в сериале или мини-фильме - Клер Фой, Корона
Лучшая мужская роль в комедийном сериале - Уильям Х. Мэйси, бесстыдники
Лучшая женская роль в комедийном сериале - Джулия Луи-Дрейфус, Вице-президент
Лучшая актриса в сериале или мини-фильме - Сара Полсон, Американская история преступлений: Народ против О. Джей. Симпсона
Справка УНН: Премия Гильдии киноактеров - это американская кинопремия, присуждается Гильдией киноактеров США с 1995 года за кинофильмы и телевизионные сериалы. Премия является одной из самых престижных в мире киноиндустрии.
Как сообщал УНН, Д.Трампа раскритиковали на вручении премии Гильдии киноактеров США .