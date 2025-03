Объявлен победителей премии Гильдии киноактеров-2017 - фоторепортаж

По версии Гильдии киноактеров, лучшей актрисой стала Эмма Стоун, сыгравшая роль Мии в фильме "Ла-Ла-Ленд". В свою очередь, лучшим актером стал актер Дензел Вашингтон, получивший статуэтку за роль Троя Максона в драме "Ограждения".

Премией за лучший актерский состав получила команда сериала "Очень странные вещи", хотя большинство прогнозов кинокритиков, СМИ и любителей кино уверенно говорили о победе Игры престолов.

"Эта награда от вас. От тех, кто принимает свое ремесло всерьез и искренне верит, как и я, что большая актерская игра может изменить мир. Это призыв к нашим собратьям по оружию, которые через искусство движутся против страха и эгоцентризма, через ремесло воспитывают более чуткое и понимающие общество, раскрывая им тайные истины. Мы все едины, потому что все мы люди и мы вместе в этом ужасном, болезненном, радостном, замечательном и таинственном путешествии под названием быть живым ", - заявил со сцены во время своей победной речи один из главных героев сериала, Дэвид Харбор.

Но самую большую волну восхищения пользователи социальных сетей подняли благодаря необычной и эмоциональной реакции главной актрисы сериала, Вайноны Райдер. Как точно замечают некоторые пользователи Твиттера, на ее лице можно проследить кучу разнообразных эмоций.

В общем полный список победителей в различных номинациях выглядит так:

Лучший актерский состав - Скрытые фигуры

Лучший актер - Дензел Вашингтон, Ограждения

Лучшая актриса - Эмма Стоун, Ла-Ла Ленд

Лучшая женская роль второго плана - Виола Дэвис, Ограждения

Лучшая мужская роль второго плана - Махершал Али, Лунный свет

Лучший актерский состав (комедийный сериал) - Оранжевый - хит сезона

Лучший актерский состав (драматический сериал) - Очень странные дела

Лучшая команда каскадеров (фильм) - В целях совести

Лучшая команда каскадеров (сериал) - Игра престолов

Лучший актер в сериале или мини-фильме - Брайан Крэнстон, До самого конца

Лучшая мужская роль второго плана в сериале или мини-фильме - Джон Литгоу, Корона

Лучшая женская роль второго плана в сериале или мини-фильме - Клер Фой, Корона

Лучшая мужская роль в комедийном сериале - Уильям Х. Мэйси, бесстыдники

Лучшая женская роль в комедийном сериале - Джулия Луи-Дрейфус, Вице-президент

Лучшая актриса в сериале или мини-фильме - Сара Полсон, Американская история преступлений: Народ против О. Джей. Симпсона

Справка УНН: Премия Гильдии киноактеров - это американская кинопремия, присуждается Гильдией киноактеров США с 1995 года за кинофильмы и телевизионные сериалы. Премия является одной из самых престижных в мире киноиндустрии.

