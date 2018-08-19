Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,67 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,67 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 серпня встановлені на такому рівні:
27.670533 грн за долар;
31.461396 грн за євро;
0.413650 грн за російський рубль;
35.153183 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 18 серпня курс усіх валют залишився незмінним.