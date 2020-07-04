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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,18 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,18 грн/долар

Київ • УНН

 • 15512 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. На 4 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,18 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.180100 грн за долар;

30.659200 грн за євро;

0.385920 грн за російський рубль;

34.005000 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 3 липня курс усіх вказаних валют не змінився.

Українські Національні Новини

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