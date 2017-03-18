Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,98 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,98 грн/дол, передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 березня, встановлені на такому рівні:
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- 26,979000 грн за долар;
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- 28,937675 грн за євро;
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- 0,463210 грн за російський рубль;
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- 33,334496 грн за фунт стерлінгів.
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Порівняно з 16 березня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар піднявся в ціні; ціна на євро зросла; ціна на російський рубль збільшилась; ціна на фунт стерлінгів також дещо збільшилась.
Як повідомляв УНН, на 16 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,88 грн/дол.