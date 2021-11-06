Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,19 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.190 грн за долар;

30.284 грн за євро;

0.367 грн за російський рубль;

35.460 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 5 листопада курс валют не змінився.