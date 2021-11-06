Официальный курс гривны установлен на уровне 26,19 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.190 грн за доллар;

30.284 грн за евро;

0.367 грн за российский рубль;

35.460 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 5 ноября курс валют не изменился.