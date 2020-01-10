Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,12 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На 10 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,12 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 10 січня встановлені на такому рівні:
24,119000 грн за долар;
26,799800 грн за євро;
0,393480 грн за російський рубль;
31,460800 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 9 січня курс всіх вказаних валют зріс.