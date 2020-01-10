Официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. На 10 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 января установлены на таком уровне:
24,119000 грн за доллар;
26,799800 грн за евро;
0,393480 грн за российский рубль;
31,460800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 января курс всех указанных валют вырос.