Одне з перших питань Президенту на прес-марафоні стосувалося розмови з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Одне з перших питань Президенту України Володимиру Зеленському на прес-марафоні у четвер стосувалося липневої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, на фоні якої у Сполучених Штатах заговорили про процедуру імпічменту американському лідеру, повідомляє кореспондент УНН.
Так, питання про розмову Зеленського і Трампа журналісти задали другим.
Перше питання стосувалося Донбасу.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав прес-марафон у приміщенні Kyiv Food Market у столиці.