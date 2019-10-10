Один из первых вопросов Президенту на пресс-марафоне касался разговора с Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Один из первых вопросов Президенту Украины Владимиру Зеленскому на пресс-марафоне в четверг касался июльского телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, на фоне которого в Соединенных Штатах заговорили о процедуре импичмента американскому лидеру, сообщает корреспондент УНН.
Так, вопрос о разговоре Зеленского и Трампа журналисты задали вторым.
Первый вопрос касался Донбасса.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский начал пресс-марафон в помещении Kyiv Food Market в столице.