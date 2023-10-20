Одна з найкращих промов: посол України в США відреагувала на звернення Байдена до американців

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«Промова Байдена названа однією з найкращих за його каденцію, навіть багатьма опозиційними політиками. Дякуємо нашому стратегічному другу, Америці, за всю підтримку нашої боротьби, за розуміння її важливості для всього цивілізованого світу і президенту Байдену за лідерство і це чітке, однозначне і моральне звернення з поясненням для американців», - наголосила Маркарова.

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Також посол України в США зазначила важливі тези з промови Байдена, серед яких:



Бюджетний запит Адміністрації на підтримку України буде поданий до Конгресу в рамках спільного пакету з Ізраїлем.



Україна та Ізраїль названі «критично важливими» партнерами США, підтримка яких відповідає національним інтересам Америки.



Вперше на рівні президента США проведено паралелі між путінським терористичним режимом і терористами ХАМАС і ця паралель путін-Хамас стала основним трендом в медійному просторі США.



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