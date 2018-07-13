Один із лідерів Хорватії назвав Францію безумовним фаворитом фіналу ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Вінгер збірної Хорватії та міланського “Інтера” Іван Перішич перед фінальним протистоянням на Мундіалі-2018 із Францією згадав про вирішальний поєдинок ЧС-1998 між даними збірними двох країн, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
“У півфіналі ЧС-1998 ми програли Франції. Це, звичайно, додасть нам мотивації, але це буде зовсім інший матч. Французи є безумовними фаворитами, але ми зробимо все можливе, щоб піднести їм сюрприз. У нас є три дні на підготовку. Мрія вже так близько!”, — зазначив Перішич.
Зауважимо, що Хорватія стала першою командою чемпіонатів світів, яка тричі відігравалася та виходила переможцем з матчів плей-оф.
Додамо, що Перішич на даних змаганнях провів усі шість поєдинків в яких відзначився двома голами та віддав один результативний пас.