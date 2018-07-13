Один из лидеров Хорватии назвал Францию ​​безусловным фаворитом финала ЧМ-2018

“В полуфинале ЧМ-1998 мы проиграли Франции. Это, конечно, придаст нам мотивации, но это будет совсем другой матч. Французы являются безусловными фаворитами, но мы сделаем все возможное, чтобы преподнести им сюрприз. У нас есть три дня на подготовку. Мечта так близко!”, — отметил Перишич.

Заметим, что Хорватия стала первой командой чемпионата мира, трижды отыгрывалась и выходила победителем из матчей плей-офф.

Добавим, что Перишич на данных соревнованиях провел все шесть поединков в которых отметился двумя голами и отдал один результативный пас.