Одеські активісти заявили, що невідомі захопили Літній театр
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Невідома озброєна група людей захопила Літній театр в Одесі, передає УНН з посиланням на Facebook “Правий сектор Одеса”.
“...у самісінькому центрі Одеси невідомі озброєні тітушки захопили Літній театр”, — повідомили у Facebook.
Зазначається, що правоохоронні органи оточили всі входи на теріторію театру та “не пропускають активістів та небайдужих одеситів всередину”.
Як повідомляв УНН, 4 жовтня на засідання сесії Одеської міської ради не пустили активістів.