Одеські активісти заявили, що невідомі захопили Літній театр

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Невідома озброєна група людей захопила Літній театр в Одесі, передає УНН з посиланням на Facebook “Правий сектор Одеса”.

“...у самісінькому центрі Одеси невідомі озброєні тітушки захопили Літній театр”, — повідомили у Facebook.

Зазначається, що правоохоронні органи оточили всі входи на теріторію театру та “не пропускають активістів та небайдужих одеситів всередину”.

Як повідомляв УНН, 4 жовтня на засідання сесії Одеської міської ради не пустили активістів.

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