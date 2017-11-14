Одеські активісти заявили, що невідомі захопили Літній театр

“...у самісінькому центрі Одеси невідомі озброєні тітушки захопили Літній театр”, — повідомили у Facebook.

Зазначається, що правоохоронні органи оточили всі входи на теріторію театру та “не пропускають активістів та небайдужих одеситів всередину”.

Як повідомляв УНН, 4 жовтня на засідання сесії Одеської міської ради не пустили активістів.