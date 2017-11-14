Одесские активисты заявили, что неизвестные захватили Летний театр

"... в самом центре Одессы неизвестные вооруженные титушки захватили Летний театр", - сообщили в Facebook.

Отмечается, что правоохранительные органы окружили все входы на территорию театра и "не пропускают активистов и неравнодушных одесситов внутрь".

Как сообщал УНН, 4 октября на заседание сессии Одесского городского совета не пустили активистов.