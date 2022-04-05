Очільниця Єврокомісії та голова дипломатії ЄС цього тижня приїдуть до Києва

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"Президент Урсула фон дер Ляєн цього тижня поїде до Києва з Високим представником Жозепом Боррелем. Вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським перед заходом #StandUpForUkraine, який вона організовує спільно з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо 9 квітня о 15:00", - повідомила речниця.

Доповнення

ЄС планує 6 квітня підтримати запровадження нового пакету санкцій проти рф, після повідомлень про вбивства мирних жителів на півночі України російськими силами.