Очільник Сумщини про війська рф на кордоні з областю: ударного угрупування не спостерігається
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що ворожі війська рф на кордоні з областю є, однак наразі ударного угрупування не спостерігається, пише УНН.
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"Ворожі війська на кордоні з Сумською областю є. Вони постійно переміщуються, передислоковуються, їхня кількість то зменшується, то збільшується. Але станом на сьогодні ми не спостерігаємо ударного угрупування на кордоні з Сумщиною", - написав Живицький у Telegram.
"Наші військові працюють над тим, щоб орки не каталися територією нашої області, як у себе вдома. Робимо все можливе, щоб не допустити ворога в нашу область", - додав голова Сумської ОВА.
Деталі
Посадовець також звернувся до жителів Сумщини, вказавши, що "залишати територію Сумської області зараз не потрібно". "У разі, якщо буде якась загроза, ми обов’язково вам повідомимо. Й сприятимемо тому, щоб люди вчасно змогли виїхати з території. Наразі такої загрози немає", - додав він.
Також голова ОВА вказав, що "за попередніми підрахунками шкода, яка була нанесена орками в області, складає більше 10 млрд грн".
Доповнення
Помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко напередодні повідомив, що у Сумській області почався процес відновлення контролю за державним кордоном, однак техніка ворога залишається у певній близькості до кордону.