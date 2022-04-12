Глава Сумской ОВА о войсках рф на границе с областью: ударной группировки не наблюдается

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"Вражеские войска на границе с Сумской областью есть. Они постоянно перемещаются, передислоцируются, их количество то уменьшается, то увеличивается. Но по состоянию на сегодня мы не наблюдаем ударной группировки на границе с Сумской областью", - написал Живицкий в Telegram.

"Наши военные работают над тем, чтобы орки не катались по территории нашей области, как у себя дома. Делаем все возможное, чтобы не допустить врага в нашу область", - добавил председатель Сумской ОВА.

Детали

Чиновник также обратился к жителям Сумской области, указав, что "покидать территорию Сумской области сейчас не нужно". "В случае, если будет какая-то угроза, мы обязательно вам сообщим. И будем способствовать тому, чтобы люди вовремя смогли выехать с территории. Сейчас такой угрозы нет", - добавил он.

Также председатель ОВА указал, что "по предварительным подсчетам вред, который был нанесен орками в области, составляет более 10 млрд грн".

Дополнение

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко накануне сообщил, что в Сумской области начался процесс восстановления контроля за государственной границей, однако техника врага остается в определенной близости от границы.